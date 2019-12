🎥 Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh kennen tegenstanders op WK Darts

In Londen werd er geloot voor het PDC wereldkampioenschap darts. Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh kennen daarbij ook hun tegenstanders.

De 32 beste dartsspelers zijn rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Kim Huybrechts (PDC-41) zal dus een wedstrijd extra moeten spelen in tegenstelling tot zijn collega Van den Bergh (PDC-29). Huybrechts treft in de eerste ronde het nummer 108, de Nederlander Geert Nentjes. Van den Bergh treft in de tweede ronde Josh Payne (PDC-45) of Diogo Portela (PDC-137).

Nummer één van de wereld en titelverdediger Michael van Gerwen opent tegen landgenoot Jelle Klaasen of Kevin Burness. Raymond van Barneveld start tegen kwalificatiespeler Darin Young. Het is Van Barnevelds laatste toernooi als darter.

Dimitri Van den Bergh (25) werd bij de junioren al twee keer wereldkampioen en maakte in 2016 zijn debuut bij de grote jongens. In 2018 haalde hij de kwartfinales, net als Kim Huybrechts (34) in 2012. Vorig jaar haalde de Antwerpenaar de derde ronde.

Het wereldkampioenschap vindt plaats van 13 december tot 1 januari in Alexandra Palace -Ally Pally- in Londen.