🎥 Ludo Dielis en Raymond Ceulemans bekampen elkaar nog één allerlaatste keer

Raymond Ceulemans en Ludo Dielis zullen in februari volgend jaar voor een laatste keer tegenover elkaar staan. De twee Belgische biljartlegendes spelen in de Antwerpse Hilton nog één keer om de eer.

De Hilton op de Antwerpse Groenplaats is op 22 februari volgend jaar the place to be voor biljartminnend België. Dan en daar zullen biljartlegendes Raymond Ceulemans (82) en Ludo Dielis (74) het voor een laatste keer tegen elkaar opnemen.

Samen hebben beide heren maar liefst 25 wereldtitels in het driebanden op zak. "We hebben véél tegen elkaar gespeeld", vertelt Dielis in Het Nieuwsblad. "Ik kan me enkel maar intense partijen herinneren. Nu gaan we spelen naar de eerste met negen gewonnen spelletjes. Ik zal me maar goed voorbereiden, want ik ken Raymond", lacht Dielis.

"Toen de organisatie met de vraag kwam, kon ik niet weigeren. Volgend jaar is het trouwens ook honderd jaar geleden dat deze mooie stad de Olympische Spelen organiseerde. Het is belangrijk dat Raymond en ik daarom onze geliefde sport nog eens in de verf kunnen zetten", aldus Dielis.

Ook acteur en zanger Jelle Cleymans zal van de partij zijn. Hij richtte eerder al BC Den Engel op. Dat is een nieuwe biljartclub gelegen in het Antwerps volkscafé Den Engel op de Grote Markt. "Ik krijg al vijf jaar les van Ludo", vertelt Cleymans in Het Nieuwsblad. "Later wil ik in competitie uitkomen."