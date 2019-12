Connor McGregor kent tegenstander voor comeback

Connor McGregor weet wie zijn tegenstander wordt in zijn terugkeerwedstrijd in de MMA. Dat wordt Donald Cerrone.

In de T-Mobile Arena in Las Vegas Connor McGregor zijn comeback in de kooi vieren tegen The Cowboy Donald Cerrone. McGregor stopte eerder dit jaar na een opmerkelijke carrière, maar kwam niet veel later op de beslissing terug.

Het gevecht zal gebeuren in de UFC. Dat is de hoogste divisie van de MMA. In november 2016 kon McGregor de laatste keer winnen. Toen veroverde hij de wereldtitel ten koste van Eddie Alvarez.

Ook over zijn nederlaag tegen Khabib Nurmagomedov had de Ier nog iets te vertellen. "De rematch komt er", zei hij op een persconferentie. "Hij kan wel weglopen, maar zich niet blijven verstoppen. Als ik erheen vlieg, dan is hij weg. Typisch." Het gevecht werd door Khabib gewonnen. Daarna ontaardde het in de zaal tot een heuse vechtpartij.