Hanne en Stijn Desmet allebei als derde geëindigd in B-finale 1.500 meter

Hanne en Stijn Desmet zijn allebei als derde geëindigd in de B-finale van de 1.500 meter. Het was op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack. Twee goede resultaten dus voor de familie Desmet.

Hanne kwam eerst aan de beurt en de 1.500 meter is haar favoriete discipline. Ze eindigde achter de Chinese Yu Tong Han en Tifany Huot Marchand. Stijn Desmet werd dan weer derde achter Friso Emons en Sebastian Lepape.

Een plaats in de A-finale zat er voor de familie Desmet niet in. Ze werden beide vierde in hun halve finale. Bij de mannen won de Zuid-Koreaan Dong Wook Kim en bij de vrouwen was de winst voor Zuid-Koreaanse Yoo Ji Kim.