Anderson begint goed aan zijn WK en stoot zonder problemen door tegen Dolan

Na onder meer Michael van Gerwen, Rob Cross, Ian White en Michael Smith kwam maandagavond de ervaren Schot Gary Anderson in actie op het WK Darts. Hij nam het op tegen Brendon Dolan.

Een hoogstaande partij was het in elk geval niet. Anderson kende -mede door blessureleed- een bijzonder lastig 2019 en er stonden voor de wedstrijd tegen Dolan dan ook veel vraagtekens bij zijn vorm. In de eerste set ging het in elk geval heel erg makkelijk voor ‘The Flying Scotsman’: 3-0. Dolan miste quasi al zijn dubbels en kon nooit een bedreiging vormen.

In de tweede set haalde Dolan één leg binnen, maar Anderson bedreigen voor de set zat er nooit in. De Schot speelde met verder 3-1 en 3-0 de wedstrijd rustig uit en gaat door naar de derde ronde. Verder won Vicent van der Voort met 3-0 van Keane Barry, O'Connor versloeg Kantele met 3-0 en Lennon ging met 2-3 onderuit tegen Rydz na een spannende partij.