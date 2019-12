Geen verrassingen op het WK Darts: Peter Wright stoot met de nodige moeite door, Aspinall ook foutloos

De komende weken staat in het noorden van Londen het WK Darts op het programma. Favoriet Peter Wright kwam vrijdagavond in actie.

Peter Wright begon zijn WK prima met een overwinning, maar eenvoudig ging dat zeker niet tegen Noel Malicdem. Wright leek telkens een mooie voorsprong uit te bouwen, maar Malicdem maakte die steeds goed. Uiteindelijk won Wirght wel met 3-2 na een goede laatste set.

Verder kwam ook Nathan Aspinall in actie. Hij is bezig aan een enorm wisselvallige periode met nederlagen tegen onder meer Raymond van Barneveld, Michael Smith en Gerwyn Price. Hij herpakte zich meteen in zijn openingswedstrijd en won eenvoudig met 3-1 van Baggish. In de volgende ronde wacht met Krzysztof Ratajski een stevige uitdaging.

Andere uitslagen

Mervyn King-Ciaran Teehan 3-2

Jonny Clayton-Jan Dekker 3-0

Ricky Evans-Mark McGeeney 3-1

Joe Cullen-Nico Kurz 1-3

Max Hopp-Benito Van de Pas 3-2