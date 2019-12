Noor wint eerste wereldbekermanche uit carrière, geen Belgen in de finale

In het Italiaanse Alta Badia heeft de Noor Rasmus Windingstad zich als winnaar gekroond op de parallelreuzeslalom.

De 26-jarige Noor haalde het van de Duitser Stefan Luitz en zijn landgenoot Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Het was groot feest ten huize Windingstad, want het was de eerste keer dat de skiër kon winnen in de Wereldbeker. De Belg Sam Maes geraakte niet voorbij de kwalificaties, hij werd veertigste en enkel de 32 eersten mogen meedoen aan de "finale". Al eindigde hij op amper twee tienden.