Jeffrey de Zwaan gooide voorlopig het hoogste gemiddelde op het WK Darts, Dimitri van den Berg knap tweede

Het is voorlopig al een uitstekend WK Darts geweest voor onze landgenoten Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts. Allebei staan ze in de 1/16e finales en speelden ze al enkele uitstekende wedstrijden.

Jeffrey de Zwaan heeft voorlopig het hoogste gemiddelde gegooid op dit WK Darts. Dat deed de Nederlander in het bloedstollende duel met Dave Chisnall. Hij won die partij met 4-3 en gooide een gemiddelde van liefst 106.09. Chisnall speelde in die wedstrijd ook uitstekend en staat op een voorlopige derde plaats in dat klassement.

Op de tweede plaats staat Dimitri van den Bergh. The Dreammaker speelde op hoog niveau in zijn eerste wedstrijd tegen Josh Payne en gooide 103.81. Hij neemt het zaterdagnamiddag op tegen Adam Lewis.

De voorlopige top 10

Jeffrey de Zwaan 106.09 (Derde ronde)

Dimitri van den Bergh 103.81 (Tweede ronde)

Dave Chisnall 101.75 (Derde ronde)

Ryan Searle 101.54 (Tweede ronde)

Ian White 100.33 (Tweede ronde)

Gary Anderson 99.85 (Derde ronde)

Nathan Aspinall 98.45 (Derde ronde)

Luke Humphries 97.70 (Tweede ronde)

Josh Payne 97.52 (Tweede ronde)

Brendan Dolan 97.35 (Eerste ronde)