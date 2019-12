Michael van Gerwen is klaar om door te stoten naar de 1/8e finales: "Tuurlijk gaat Bunting naar de slachtbank"

Na een korte pauze trekt het WK Darts zich vrijdagnamiddag zich weer op gang met de 1/8e finales.

Simon Whitlock en Mervyn King werken eerst nog de laatste 1/32e finale af en nadien beginnen Daryl Gurney en Glen Durrant aan de eerste 1/16e finale van dit WK Darts. Het is op vrijdag vooral uitkijken naar Fallon Sherrock die in actie komt tegen Chris Dobey. Sherrock is de eerste vrouw die een partij kon winnen op het WK Darts en kan doorstoten naar de 1/8e finales.

Verder is er nog het duel tussen Gary Anderson en Nathan Aspinall, maar de avond wordt afgesloten tussen Michael van Gerwen en Stephen Bunting. Bunting liet eerder al weten dat van Gerwen en kwetsbare indruk heeft nagelaten. De wereldkampioen reageerde op die uitspraak: "Wat moet hij dan zeggen? Dat hij naar de slachtbank gaat? Nee, maar dat gaat hij wel natuurlijk. Hij is een fenomenale speler, maar meestal gaat het in de belangrijke wedstrijd mis voor hem", aldus van Gerwen bij Darts News.