Dimitri van den Bergh na comeback tegen Adrian Lewis: "Ik weet niet waar dit vandaan kwam"

The Dreammaker Dimitri van den Bergh zorgde zaterdagnamiddag voor een onwaarschijnlijke comeback. Hij haalde tegen de tweevoudige wereldkampioen Adrian Lewis een 1-3 achterstand nog op en won uiteindelijk de partij.

Het zag er een tijdje niet goed uit voor de talentvolle Vlaming. Lewis haalde makkelijk hoge scores en kwam in sets 1-3 voor. Van den Bergh leek kansloos, maar haalde het toch nog op: "Ik weet niet waar dit vandaan kwam", zei Van den Bergh bij het AD. "Na de vierde set kwam ik terug het podium op en ineens begon het te draaien. Ik begon het mezelf minder moeilijk te maken, ik legde mezelf minder druk op en opeens begon ik makkelijker die trippel te gooien."

Adrian Lewis leek last te hebben van de druk en van den Bergh ging helemaal los: "Ik keek naar mijn familie en dacht: ‘samen gaan we dit doen’. Ongelofelijk, maar ik kwam er als winnaar uit. Tégen Lewis, The Jackpot, na een 1-3-achterstand. Ik ben ongelofelijk blij."

Van den Bergh komt op zondag al meteen weer in actie in de kwartfinales. Hij neemt het op tegen Nathan Aspinall die eerder Gary Anderson naar huis stuurde.

PROGRAMMA

13:40 Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh

15:00 Luke Humphries - Peter Wright

20:10 Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

21:30 Glen Durrant - Gerwyn Price