Kim Huybrechts snapt nederlaag tegen Luke Humphries niet: "Ik ben normaal duizend keer beter"

Zaterdagnamiddag ging Kim Huybrechts met 4-1 onderuit tegen de Brit Luke Humphries. Zelf begreep The Hurricane helemaal niets van de nederlaag.

Kim Huybrechts kwam 1-0 voor in sets en had nadien ook kansen om 2-1 op voorsprong te komen. Humphries stoomde nadien door naar een 4-1 overwinning. Huybrechts was na afloop ontevreden: "Dit verpest mijn volledige WK. Het was een slechte wedstrijd. Je krijgt een goede loting en dan verpest je het volledig zelf."

Een hoge pet had Kim Huybrechts niet op van Luke Humphries: "Je hebt de makkelijkste loting van het WK en je doet er helemaal niets mee. Dat is een frustrerend gevoel. Als je deze speler tegenkomt in de laatste zestien, moet je erover heen gaan. Humphries is geen topspeler. Als je dat niet doet, ben je zelf geen topspeler. Dit was echt slecht."