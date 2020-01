Verstappen pakt winst in Brazilië en Toro Rosso doet goede zaken voor 2020

Het Formule 1 circus heeft al weer zijn voorlaatste raceweekend van het seizoen afgerond. In Brazilië ging Red Bull-coureur Max Verstappen als eerste over de finishlijn van het Autodromo Jose Carlos Pace circuit. Ook Toro Rosso pakte belangrijke punten met het oog op volgend seizoen.

Enerverende race

Tijdens de vorige 11 races was de winnaar van de Braziliaanse Grand Prix van de voorste rij gestart. De coureur die op zaterdag pole zou pakken leek dus in het voordeel. Uiteindelijk was het Verstappen die, vlak voor Ferrari-coureur Vettel, de tweede polepositie uit zijn carrière pakte.

Het belang van een goede startpositie op Interlagos, zoals het circuit ook wel wordt genoemd, werd onderstreept toen de Nederlander op zondag de winst pakte. In 2018 was Verstappen al eens dicht bij de overwinning, maar een aanvaring met achterblijver Esteban Ocon kostte hem toen de winst.

Pierre Gasly en Carlos Sainz werden verrassend tweede en derde in de enerverende race waarin de beide Ferrari-coureurs door een botsing uitvielen. Lewis Hamilton kreeg na de race een tijdstraf vanwege contact met Alexander Albon.

Spannende strijd om miljoenen

Al hoewel Hamilton en Mercedes al eerder dit seizoen de grote prijzen in de wacht hadden gesleept, gingen we toch een spannend weekend tegemoet. Verstappen en de beide Ferrari-coureurs zijn verwikkeld in een hevige strijd om de derde plaats in het eindklassement. Met de overwinning en de uitval van de Ferrari’s deed Verstappen goede zaken.

Daarnaast is ook de strijd achter de topteams en de vierde plek van McLaren spannend. Met de tweede plek van Gasly heeft Toro Rosso belangrijke punten gepakt. De uiteindelijke positie in het klassement is van enorm belang voor het budget van de aankomende jaren. Zo ontving de nummer vijf van 2018 11 miljoen dollar meer dan de nummer zeven.

Het 2020 seizoen

Het nieuwe seizoen start halverwege maart met de Australian Grand Prix. De verwachting is dat Mercedes, Ferrari en Red Bull wederom in de top mee gaan doen. De hoop is er natuurlijk dat meerdere teams uit de zogenaamde ‘middenmoot’ zich in die strijd kunnen gaan mengen.

Volgend jaar zal er een recordaantal van 22 races plaatsvinden, inclusief twee nieuwe wedstrijden. De Grand Prix van Vietnam zal in april op een stratencircuit in Hanoi verreden worden, terwijl Circuit Zandvoort de Grand Prix van Nederland in mei organiseert.

Voordat we kunnen genieten van de strijd om het wereldkampioenschap 2020, staat er dit jaar nog één race op het programma. De laatste kans voor de coureurs en teams om een mooie prestatie neer te zetten. En dan snel het vizier op het nieuwe seizoen.