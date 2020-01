Verrassende ontknoping bij WK Darts: geen nieuwe titel voor Van Gerwen

Een verrassende ontknoping op het WK Darts. Niet Michael Van Gerwen, maar Peter Wright is de nieuwe wereldkampioen. "Snakebite" heeft de titel zelfs niet gestolen, want hij had de controle over de hele wedstrijd.

Van Gerwen had geen moeite met zijn tegenstanders op dit tornooi en dus was de Nederlander de topfavoriet om de wereldtitel opnieuw binnen te halen. Toch was Peter Wright een te duchten tegenstander, want hij speelde outsider Gerwyn Price naar huis in de halve finale.

"Snakebite" kon nog nooit winnen van Van Gerwen in een finale en hij wilde dat maar al te graag veranderen. Hij kwam 0-2 voor in sets. Van Gerwen kon zich echter herpakken en hij kwam terug tot 2-2.

Toch was de trein van Wright daarna vertrokken. Van Gerwen ging in de fout op zijn doubles en Peter Wright was dodelijk efficiënt. De man met de opvallende hanenkam won uiteindelijk met 7-3 van Van Gerwen. Het is de eerste keer dat Wright de titel kan binnenhalen.