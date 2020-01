Conor McGregor klaar voor comeback: "Dit is de beste McGregor die ik ooit gezien heb"

Op 18 januari 2020 stapt Conor McGregor na een afwezigheid van dik tien maanden opnieuw in de kooi. Hij neemt het in Las Vegas op tegen Donald 'Cowboy' Cerrone.

McGregor heeft in de afgelopen tijd zeker niet stilgezeten. De Ier toonde op Instagram dat hij heel wat spiermassa heeft bijgekweekt en klaar te zijn voor de strijd. John Kavanagh, de coach van McGregor, is ook onder de indruk: "Volgens mij is dit de beste versie die ik ooit gezien heb. Ik had zes maanden geleden niet gedacht dat hij dit in z’n mars had. We staan voor een écht gevecht en ik ben blij dat ik goede zitjes heb."

Hoewel McGregor het eerst nog zal opnemen tegen Cerrone draait het toch allemaal vooral om een rematch tegen Khabib Nurmagomedov. De Rus versloeg McGregor na een felbeladen duel. "De rematch komt er", liet McGregor intussen weten. "Khabib kan weglopen, maar hij kan zich niet verstoppen".