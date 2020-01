Michel Mulder stopt met schaatsen: "Ik zie mezelf niet nog eens olympisch kampioen of wereldkampioen worden"

Voormalig olympisch kampioen schaatsen Michel Mulder heeft besloten om te stoppen met schaatsen. Hij nam dit besluit na de mindere prestaties van het voorbije jaar.

Mulder was één van de beste schaatsers van zijn generatie en werd in 2015 olympisch kampioen op de 500 meter. Hij was de eerste Nederlander ooit die goud pakte op die afstand. Op de 1.000 meter veroverde hij het brons. Afgelopen seizoen kwam Mulder niet verder dan een negende plaats op het Nederlands kampioenschap en dat heeft hem doen besluiten om er een punt achter te zetten.

"Het is mooi geweest voor mij. Ik zie mezelf niet meer meedoen op de WK's en op de Olympische Spelen. Dat is voor mij gewoon te ver weg." Mulder doet het seizoen nog uit bij zijn werkgever, maar zal geen wedstrijden meer schaatsen.