Bart Swings vrijdag 8e op 1.500 meter, zaterdag 10e op 5.000 meter

In Heerenveen vinden momenteel de Europese kampioenschappen schaatsen plaats. Bart Swings nam al deel aan de 1.500 en de 5.000 meter.

Bart Swings kwam vrijdag in actie op het EK schaatsen in Heerenveen. Hij trad aan op de 1.500 meter en daar behaalde hij de achtste tijd, 25 honderdsten sneller dan zijn landgenoot Mathias Vosté. De zege was voor de Nederlander Thomas Krol.

Een dag later ging het wat moeilijker bij Swings. Over 5.000 meter moest hij 14 seconden prijsgeven op winnaar Patrick Roest uit Nederland. Onze landgenoot kwam in 6'10"76 over de meet. Achteraf was hij niet blij met zijn prestatie.

Een medaille voor de aanwezige Belgen zagen we nog niet, maar al wel een Belgisch record.