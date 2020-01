Swings pakt na thriller goud op EK Massastart

Bart Swings heeft op het EK snelschaatsen in Heerenveen goud gepakt op de massastart. Hij haalde het voor de Nederlander Arjan Stroetinga en de Rus Danila Semerikov.

Swings zette zich volgens Het Laatste Nieuws meteen vooraan hield vooral Stroetinga in de gaten. Hij liet de tussensprints voor wat ze waren en bleef attent bij aanvallen van onder meer Jorit Bergsma.

In de slotfase kwam Schmidt kwam ten val en schoof Swings steeds meer op. In de laatste bocht nam hij de leiding en hield die vast. Voor Swings is het de eerste titel op een groot kampioenschap.