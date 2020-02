🎥 Wereldkampioen Judd Trump verbaast alles en iedereen: "Dit kan zelfs O'Sullivan niet"

De 30-jarige Engelsman is momenteel de nummer 1 van de wereld en dat zette hij tegen de Chinees Li Hang nog eens netjes in de verf. Trump won makkelijk met 4-1 en speelde bij momenten fenomenaal.

"Dit soort ballen kan zelfs Ronnie O’Sullivan niet spelen", vertelde commentator en zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry tijdens de match.

Just how? 🤯💪🙌



