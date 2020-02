Conor McGregor weet wie zijn volgende tegenstander moet worden in de UFC

Conor McGregor won bij zijn comeback van Donald Cerrone en nu heeft de Ier een nieuw slachtoffer op het oog. Hij zou het willen opnemen tegen Diego Sanchez. Hij won op vrijdag tegen Michel Pereira na een illegale kniestoot.

Conor McGregor won vorig maand bij zijn comeback van Donald "cowboy" Cerrone. De wedstrijd was al in de eerste ronde voorbij. Nu is McGregor op zoek naar andere tegenstanders en hij is uitgekomen bij Diego Sanchez.

De Amerikaan won op vrijdag van Michel Pereira nadat hij een illegale kniestoot had uitgedeeld. Op Twitter bevestigde McGregor dat hij tegen Sanchez wil spelen, maar hij heeft de tweet intussen al verwijderd. Sanchez zit aan 30 overwinningen en 12 nederlagen.

Toch heeft McGregor in de toekomst nog enkele gevechten op de planning staan. Zo zou hij nog willen vechten tegen Jorge Masvidal, Tony Ferguson en uiteraard Khabib. De Ier wil wraak nemen voor zijn verloren wedstrijd tegen de Rus.