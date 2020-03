Croky Cup: droomfinale en risicomatch

Antwerp-speler Wesley Hoedt noemde het een 'droomfinale', maar de Brusselse ordediensten zien het minder rooskleurig in.

Antwerp-speler Wesley Hoedt noemde het een ‘droomfinale’, maar de Brusselse ordediensten zien het minder rooskleurig in. De finale van de Croky Cup wordt op 22 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gespeeld tussen Club Brugge en Royal Antwerp. Twee clubs met een rijke geschiedenis, maar waarvan de supportersclans elkaar niet liggen.

Droomfinale

Als je kijkt naar de geschiedenis van beide ploegen kan het met recht een mooi affiche worden genoemd.

Club Brugge heeft al 11 keer eerder de beker gewonnen. In 2014-2015 deed de club dat voor het laatst. Sinds de beker tot Croky Cup werd omgedoopt in 2015, heeft de club slechts 1 maal de finale weten te behalen (2015-2016). Met de finaleplaats dit seizoen en de goede uitgangspositie in de competitie kan Blauw-Zwart voor het eerst in 24 jaar de dubbel pakken.

Sinds de oprichting in 1891 heeft Club Brugge 41 trofeeën gewonnen, inclusief 15 landstitels. Dat maakt de club tot één van de meest onderscheiden clubs uit het Belgische voetbal. Alleen Anderlecht heeft met 34 kampioenschappen meer landstitels in het bezit.

Royal Antwerp opmars

Royal Antwerp delft qua prijzen het onderspit. Slechts 4 keer werd de club landskampioen. In 1957 voor het laatst. Terwijl de beker maar 2 keer werd gewonnen. De laatste keer dateert al weer van 28 jaar geleden (1992).

De club is de laatste jaren wel aan een nieuwe opmars begonnen. De oudste club van België, opgericht in 1880, promoveerde in 2017 na 13 jaar naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen mocht de Great Old ook Europees uitkomen. De club verloor in de play-off ronde van de Europa League met 5-2 (cumulatief) van het Nederlandse AZ. Met het behalen van de bekerfinale weet stamnummer 1 de goede lijn voort te zetten.

Een unieke kijk na het laatste fluitsignaal! 👀



Bekijk alle beelden in de RAFC-app 📲#Bekerfinale #RAFC #COYR pic.twitter.com/OioJPn7c2C — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 7, 2020

Risicomatch

Waar het op het veld een affiche is tussen 2 clubs met een rijke geschiedenis, is het rondom de wedstrijd allemaal wat onzekerder. Eerder dit jaar braken er nog gevechten uit in Wommelgem tussen de hooligans van Antwerp en Club Brugge. Daarbij werden toen 48 mensen gearresteerd.

Begrijpelijk dus dat de wedstrijd als risicomatch wordt gezien. De KBVB en de Brusselse ordediensten wilden daarom in eerste instantie dat de wedstrijd om 12.00 gespeeld zou worden. Doordat beide ploegen ontevreden waren met dit tijdstip zal de wedstrijd nu om 14.30 plaatsvinden.

Het zal een lastig karwei worden om alles in goede banen te laten verlopen, maar dat een bekerfinale tussen Club Brugge en Royal Antwerp een mooi affiche is staat buiten kijf.