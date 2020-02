WK tafeltennis in Zuid-Korea uitgesteld door coronavirus

Normaal was het volgende maand tijd voor het WK tafeltennis voor landenteams in Zuid-Korea, maar het evenement is uitgesteld door het coronavirus. Normaal zou het tornooi nu pas doorgaan tussen 21 en 28 juni.

De Internationale Tafeltennisbond ITTF heeft bekendgemaakt dat het WK tafeltennis voor landenteams in Zuid-Korea volgende maand wordt uitgesteld. Het is namelijk niet veilig door het coronavirus. In plaats daarvan zou het tornooi pas in juni doorgaan. Het zal plaatsvinden in de week van 21 tot 28 juni. Volgens het Nieuwsblad zijn er al bijna 900 mensen ziek door het virus in Zuid-Korea. Ook in het voetbal zijn er al wedstrijden afgelast in Zuid-Korea.