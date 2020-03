Dimitri Van den Bergh uitgeschakeld op UK Open dartstoernooi

Dimitri Van den Bergh is uitgeschakeld op het UK Open dartstoernooi. Hij verloor in de kwartfinale met 10-5 van de Welshman Gerwyn Price.

Volgens Het Nieuwsblad ging de wedstrijd in het begin gelijk op, maar daarna sloeg Gerwyn Price toe. De nummer 4 op de wereldranglijst gooide in het vijfde spelletje uit met 130. Van den Bergh liet een kans liggen om daarna terug in de wedstrijd te komen en Price hield dan al bij al vlot stand.

Het werd uiteindelijk 10-5. Gerwyn Price is de laatste weken sterk aan het gooien en "The Iceman” stoot dus door naar de halve finale op het UK Open dartstoernooi. Voor Dimitri Van den Bergh is het tornooi afgelopen.