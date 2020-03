Heel wat mooie UFC-wedstrijden op het programma de komende weken

De meeste sporten liggen stil door het coronavirus, maar de UFC gaat wel gewoon door. Het voorbije weekend won Charles Oliveira verrassend van Kevin Lee en de komende weken wachten er nog enkele mooie wedstrijden.

Komend weekend staat er een mooie wedstrijd op het programma in de Welterweight, want Tyron Woodley neemt het op tegen Leon Edwards. De week daarna wordt er dan weer in de Heavyweight een kraker gespeeld tussen Francis Ngannou en Jairzinho Rozenstruik.

Op 29 april krijgen we misschien wel één van de mooiste wedstrijden uit de geschiedenis van de UFC. Dan vecht Khabib Nurmagomedov tegen Tony Ferguson. Khabib heeft nooit verloren, maar met Tony Ferguson krijgt hij misschien wel de zwaarste tegenstander uit zijn loopbaan. Het belooft razend spannend te worden.