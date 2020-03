Geen coronavirus, maar wel een longontsteking voor Delfine Persoon: ze moet nu verplicht thuisblijven

Slecht nieuws voor Delfine Persoon. Na het kwalificatietornooi in Londen voor de Olympische Spelen ging ze ziek naar huis. Ze had enkele symptomen van het coronavirus, maar het zou om een longontsteking gaan.

Het was geen goed kwalficatietornooi voor Delfine Persoon in Londen en nu weten we ook waarom. De Belgische was namelijk ziek. Volgens Het Laatste Nieuws had ze enkele symptomen van het coronavirus, zoals snel buiten adem zijn en vermoeidheid.

Het zou echter niet om het coronavirus gaan, maar wel om een longontsteking. Ze heeft nu te horen gekregen dat ze verplicht tot 3 april moet thuisblijven.