Tom Brady denkt nog niet aan stoppen en gaat bij een andere ploeg aan de slag in de NFL

Het was toch wel verrassend nieuws. Tom Brady was twintig jaar lang de grote ster van de Patriots in de NFL, maar enkele dagen geleden maakte hij bekend dat hij geen nieuw contract zou tekenen. Nu is ook duidelijk geworden waarom. Tom Brady gaat volgens Sporza namelijk aan de slag bij de Tampa Bay Buccaneers. Daar zou hij 30 miljoen euro per jaar verdienen. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaren Brady heeft getekend.