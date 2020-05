🎥 President Trump feliciteert UFC met hervatting van de gevechten: Ngannou en Gaethje triomferen

Er is opnieuw sport en dit in coronatijden! Dat de UFC 249 doorging in Jacksonville in Florida kon ook op de goedkeuring rekenen van de Amerikaanse president. Er waren wel geen toeschouwers toegelaten. De overwinningen in de gevechten gingen naar Francis Gannou en Justin Gaethje.

Tijdens UFC 249 speelde een videoboodschap van President Donald Trump. "Ik wil Dana White en de UFC feliciteren. Het gaat een grote match worden. Ik hou ervan. Ik denk dat het belangrijk is om de sportcompetities weer op te starten. Doe aan social distancing en alle andere dingen die je moet doen. We hebben nood aan sport en willen onze sport terug." Zo zullen de Amerikaanse tv-kijkers er ook over gedacht hebben. Zij zagen onder meer Francis Ngannou aan het werk, een absolute sensatie in de octagon. Die deed zijn reputatie alle eer aan: na welgeteld negentien seconden ging het licht al uit bij zijn opponent Jairzinho Rozenstruik, een revelatie uit Suriname. 😱 | Francis Ngannou telde Jairzinho Rozenstruik na amper 20 seconden al helemaal uit! 💪 #UFC249 pic.twitter.com/zv5mc8D027 — Eleven Sports (NL) - Blijf in uw kot! 🏡 (@ElevenSportsBEn) May 10, 2020 Het hoofdgevecht ging tussen de Amerikanen Tony Ferguson en Justin Gaethje. Die laatste trok aan het winnende eind en mag zich zo interim-kampioen bij de lichtgewichten noemen. Zijn volgende uitdaging gaat een gevecht worden tegen Khabib Noermagomedov. Een bittere pil wel voor Ferguson, die zijn vorige twaalf gevechten had gewonnen. 🥊 | Justin Gaethje verslaat Tony Ferguson en pakt interim-titel bij de lichtgewichten! 👏 #UFC249 pic.twitter.com/bpgHiZzebP — Eleven Sports (NL) - Blijf in uw kot! 🏡 (@ElevenSportsBEn) May 10, 2020