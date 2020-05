Beste schaker uit de geschiedenis hoopt dat het coronavirus ook voor iets positief kan zorgen: "Het is een kans om een betere wereld te scheppen"

Garry Kasparov wordt gezien als één van de beste schakers uit de geschiedenis van de sport. Hij speelt nog altijd en hij is zelfs kapitein van een Europees team dat het opneemt tegen een wereldselectie in een online toernooi.

Volgens Kasparov is schaken goed om de gedachte te verzetten. "Op deze manier kunnen we schaken ook in de spotlights zetten. Het zorgt voor wat ontspanning in deze harde tijden", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

De schaaklegende legt uit dat het nu ook de perfecte moment is om een betere wereld te scheppen. "Maar we moeten er hard voor werken. Hopelijk ziet men nu in hoe oppervlakkig de geldzucht is in de sportwereld", vertelde hij in een interview bij Bild am Sonntag.