Nederlandse shorttrackster ernstig ziek geworden op trainingskamp

Een trainingskamp in de Pyreneeën is niet goed uitgedraaid voor de Nederlandse Lara van Ruijven. De shorttrackster is namelijk opgenomen op intensieve zorgen. De situatie is stabiel, maar ook nog kritiek.

Volgens Het Nieuwsblad zou de Nederlandse van Ruijven kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. Er waren ernstige complicaties en daardoor is de shorttrackster opgenomen op intensieve zorgen. Lara van Ruijven was op trainingskamp in de Pyreneeën. Volgens de KNSB is haar situatie stabiel, maar ook nog kritiek. Ze zal voorlopig op de intensieve zorgen blijven.