Britse atleten waren proefkonijnen op de Olympische Spelen in Londen

Op de Olympische Spelen van Londen in 2012 werden Britse atleten ingezet als proefkonijnen voor een nieuw energiedrankje. Het drankje moest later dienen voor de Special Forces van Amerika.

91 Britse atleten uit verschillende disciplines kregen een nieuw energiedrankje genaamd DeltaG van de Britse Olympische organisatie UK Sports. Het drankje bevat onder meer de zwaar gecontesteerde ketonen. Bij het experiment kon UK Sports echter niet garanderen dat het product in orde zou zijn met de antidopingregels.

De ketonen moesten ervoor zorgen dat de Amerikaanse Special Forces langer konden overleven met minder voedsel. Ketonen zorgen er immers voor dat het lichaam energie maakt zonder de inname van voedsel.

57% stopte met programma

UK Sports garandeerde, mits geheimhouding, dat ze de schuld op zich zouden nemen als er iets mis zou gaan. Er zijn geen positieve dopinggevallen aan het licht gekomen tijdens de Spelen, wel onaangename bijwerkingen van het product. Zo had 40% last van braken en stopten 28 van de 91 atleten met het product uit gezondheidsoverwegingen. Nog eens 24 stopten ermee opmdat ze geen effect voelden op hun prestaties. Bijna 60% stopte dus vroegtijdig het experiment. Welke atleten in het testprogramma zaten is niet bekend.