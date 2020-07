Amper 15-jarige Belg stunt tegen O'Sullivan-killer van 2019 en is jongste winnaar ooit van een WK-match

Snooker in ons land is meer dan enkel Luca Brecel. Op het WK in Sheffield is een andere Belg naam aan het maken: Ben Mertens. Tenminste, tijdens de kwalificaties van het WK. De 15-jarige Mertens schakelde Cahill uit en bereikte zo de tweede kwalificatieronde.

Mertens is zowat het volgende grote toptalent in het snooker. Als 13-jarige werd hij twee jaar geleden wereldkampioen bij de U16. Op zijn vijftiende mengt hij zich stilaan dus al tussen de grote jongens. Tijdens de eerste WK-kwalificatieronde kwam hij uit tegen James Cahill. De Brit is niet de eerste de beste, want vorig jaar versloeg die zelf nog niemand minder dan Ronnie O'Sullivan in de eerste ronde op het WK. Nu mag Cahill in de kwalificaties dus al zijn valiezen pakken. Mertens kwam wel 0-1 achter, maar won nadien vijf spelletjes op rij. Met 6-2 trok Mertens vlot de winst naar zich toe. OP DRIE ZEGES VAN HOOFDTABEL Een nieuwe mijlpaal in zijn prille carrière, want hij is zo de jongste winnaar van een WK-match ooit. Als Mertens nog drie kwalificatierondes kan overleven, plaatst hij zich voor de hoofdtabel.