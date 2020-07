'Dancing Dimi' Van den Bergh plaatst zich voor het eerst voor finale van groot toernooi

Een mijlpaal in de carrière van Dimitri Van den Bergh, ook wel 'Dancing Dimi' genoemd. Hij staat in de finale van het World Matchplay dartstoernooi in Milton Keynes. Voor Van den Bergh is het zijn eerste finaleplek ooit in een major.

Milton Keynes is ook een televisietoernooi. Meteen mooi meegenomen dat Van den Bergh zo ook naambekendheid verwerft. Al krijgt hij het niet cadeau, want in de halve finales moest hij het opnemen tegen de uitermate ervaren Glen Durrant. DANCING DIMI HERPAKT ZICH NET OP TIJD In het grootste deel van de partij zag het er wel goed uit voor Van den Bergh, want de Belg leidde met 6-4, 9-6 en 12-8. Nadien begon zijn Britse tegenstander aan een tussensprint en zo ging het van 12-8 naar 13-14. Van den Bergh wist zich nog net te herpakken. Zo sloot 'Dancing Dimi' alsnog af met 17-15-winst en plaatste hij zich voor de finale. Die gaat zondagavond omstreeks 21u30 van start. Tegenstander is dan de Schot Gary Anderson. Die versloeg in zijn halve finale Michael Smith met 18-16.