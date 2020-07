Drie mooie breaks niet genoeg: nipt verlies en dus uitschakeling voor Luca Brecel in voorlaatste WK-kwalificatieronde

Waar Ben Hermans als 15-jarige nog charmeerde, is het voor Luca Brecel een ontgoocheling dat hij niet door de kwalificaties van het WK snooker geraakt. Zo krijgen we dit jaar geen Belgen op de hoofdtabel van het WK. Brecel moest het nipt afleggen tegen Fergal O'Brien.

De eindzege in een Champions League-toernooi onlangs was nog een opsteker voor Brecel, maar op het WK mag het dus niet zijn voor hem. Al had hij tegen O'Brien ook zeker wel goede momenten. Brecel opende met een 114 break. De drie volgende frames waren echter voor zijn Ierse opponent.

Brecel vond de aansluiting met een 102 break, maar O'Brien liep daarna uit naar 5-2. Brecel kwam nog helemaal terug tot 5-5, onder andere via een 127 break. In het beslissende frame wist O'Brien het alsnog af te maken en zo trok hij de wedstrijd met 6-5 naar zich toe.