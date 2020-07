Dimitri 'Dreammaker' Van den Bergh schrijft sportgeschiedenis en wint World Matchplay Darts

Voor Dimitri 'Dreammaker' Van den Bergh was het een weekend om nooit te vergeten. De 26-jarige Antwerpenaar schrijft geschiedenis door het prestigieuze dartstoernooi World Matchplay te winnen én 165.000 euro op zijn rekening bij te schrijven.

Van den Bergh is een rookie op elk vak. Ten eerste had hij nog nooit megedaan aan een major toernooi (meest prestigieuze dartstoernooien), ten tweede was hij niet eens een reekshoofd op de World Matchplay. In de finale nam hij het op tegen Gary Anderson, nummer 8 op de PDC-wereldrangrlijst.

Gelijkopgaand begin

In de eerste paar frames ging het gelijk op. De spelers moesten 18 frames winnen om de overwinning te pakken. Na 14 frames stond het 7-7, maar enkele frames later was Van den Bergh al uitgelopen tot 8-14.

Beide spelers waren een beetje overdonderd door de zenuwen en haalden zeker niet het beste niveau uit hun carrière. Maar dat kan Van den Bergh niet deren. Bij een stand van 10-17 gooit hij een check-out van 132 en kroont hij zich tot kampioen.

DIMITRI VAN DEN BERGH IS THE CHAMPION! 🏆



An incredible performance from the Belgian on his debut year to beat Gary Anderson and become the 2020 Betfred World Matchplay Champion! pic.twitter.com/U9PcWPnd5P — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2020

"Dromen komen uit"

De bijnaam van Dimitri Van den Bergh is 'The Dreammaker'. In een reactie na de wedstrijd kon hij dan ook niet anders zeggen dan dat dromen blijkbaar ook echt uitkomen. "Ze zeiden me wel dat ik het in me had, maar nu gebeurt het gewoon. Wow!", glunderde hij.