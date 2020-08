O'Sullivan wint 'brutaal korte' wedstrijd op het WK in recordtijd

Ronnie O'Sullivan heeft zich in sneltempo geplaatst voor de achtste finales op het WK snooker. In recordtijd schakelde hij de Thai Thepchaiya Un-Nooh uit.

In twee sessies rekende O'Sullivan af met de Thai, het werd net geen complete walk-over: 10-1. De wedstrijd was gedaan na 1u48 minuten, dat is 41 minuten sneller dan het vorige record van Shaun Murphy die vorig jaar met 10-0 won in de eerste ronde van het WK.

O'Sullivan's bijnaam is niet voor niets 'The Rocket'. Hij staat bekend vanwege zijn snelle speelstijl. Met een gemiddelde shottijd van 14 seconden, was hij 9,5 seconden sneller dan het algemeen gemiddelde.

'Brutally brief - @ronnieo147 is in the mood for another world title!'



O'Sullivan zei achteraf dat hij het ook wel fijn vond dat er bijna geen publiek aanwezig is in 'The Crucible Theatre' in Sheffield. "Het neemt wat druk van mijn schouders en ik hoef nu niet aan de verwachtingen van het publiek te voldoen. Het geeft me zelfs een beetje een vakantiegevoel", zei hij.

In de tweede ronde neemt O'Sullivan het op tegen Chinees Ding Junhui.