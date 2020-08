Ook 17-16 in tweede halve finale: O'Sullivan pakt uit met fenomenale comeback met rug tegen de muur

Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan maakt nog altijd kans op een zesde titel, al heeft het niet veel gescheeld in het Crucible Theatre. En of de halve finales van het WK snooker voor spektakel gezorgd hebben. O'Sullivan pakte uit met een onwaarschijnlijke comeback.

Dat was ook nodig, want bij het ingaan van de laatste sessie stond de Brit 11-13 achter tegen zijn landgenoot Mark Selby. De eerstvolgende frames werden netjes verdeeld. Zo werd het dus 14-16 en stond O'Sullivan op één frame van de uitschakeling.

ALLERBESTE SNOOKER VANAF 14-16

De foutenmarge was nihil, O'Sullivan haalde dan maar zijn allerbeste snooker boven. Met fantastische breaks van 131 en 71 redde hij zijn vel: 16-16 en een beslissend frame. O'Sullivan nam ook daar in een voortvarende start. De machine stokte nog heel even, maar Selby kon niet overnemen, waarna O'Sullivan het helemaal afmaakte.

Met 17-16 plaatste hij zich voor het finale van het WK snooker. Daarin gaat hij het opnemen tegen Kyren Wilson. Die klopte in een al even memorabele halve finale Anthony McGill met dezelfde cijfers.