Volgens Thomas Bach kunnen de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld, maar volgens Thomas Bach is de kans bestaande dat de Spelen volgend jaar zelfs zonder vaccin zouden kunnen doorgaan.

Gaan de Olympische Spelen door in 2021? Volgens Thomas Bach, de baas van het IOC, is de kans bestaande. Hij denkt dat de Spelen zelfs zonder een vaccin mogelijk zouden kunnen zijn, aangezien ook andere sportevenementen nu kunnen doorgaan.

Thomas Bach gaf zelf meer uitleg voor de start van een vergadering met de organisatoren. "Sport is langzaam aan het terugkeren en er zijn al enkele sportevenementen met succes georganiseerd zonder vaccin. Het is dus het bewijs dat het mogelijk is", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.