Deze week neemt het TAS een beslissing over de schorsing van Rusland

In Lausanne zal op donderdag een belangrijke beslissing genomen worden. Dan zal het Sportarbitragehof (TAS) een beslissing nemen over de schorsing van Rusland. Het land ging namelijk in beroep.

Zal Rusland mogen deelnemen aan de komende Olympische Spelen en het WK? Op donderdag zal daar meer duidelijkheid rond zijn, want dan bekijkt het Sportarbitragehof (TAS) de schorsing van Rusland. het Wereldantidopingagentschap (WADA) had vorig jaar een zware schorsing opgelegd aan Rusland wegens dopingfraude, maar het land ging in beroep, waardoor het TAS nu een beslissing moet nemen. Bij Het Laatste Nieuws staat alvast te lezen dat Dick Pound, ex-baas van WADA, niet hoopt op een vrijspraak. "Het zou verschrikkelijk zijn", aldus Pound.