Drievoudig wereldkampioen is te sterk voor Luca Brecel

Mark Selby was in de eerste ronde van het Champion of Champions snookertoernooi in Engeland te sterk voor Luca Brecel. De thuisspeler won met 4-2 van Brecel.

Brecel kwalificeerde zich voor the Champion of Champions door de Champions League te winnen in juni aangezien er aan dit toernooit enkel winnaars van de vorige rankingtoernooien deelnemen. Brecel begon het beste aan de partij en pakte de eerste frame maar stond na 4 frames met de rug tegen de muur met een 3-1 achterstand. Met een droge 0-79 knokt hij zich opnieuw in de wedstrijd maar Selby kon meteen daarna op een definitieve 4-2 voorsprong komen. Selby is natuurlijk niet de eerste de beste in de snookerwereld. De 'Jester from Leicester' won in het verleden driemaal het wereldkampioenschap en was drie jaar lang de nummer 1 van de wereld.