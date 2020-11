Luca Brecel zet verloren eerste frame vlot recht en plaatst zich voor hoofdtabel German Masters

Nadat hij het in zijn vorige wedstrijd maar nipt haalde, heeft Luca Brecel de laatste horde op weg naar de hoofdtabel van de German Masters wel vlot genomen. De Brit Andrew Higginson was zijn tegenstander. Brecel trakteerde hem op een 5-2.

Nochtans was Higginson wel de eerste die een voorsprong beet had nadat hij het eerste frame won op de ultieme kleuren. Brecel zette zijn achterstand dan weer om in een voorsprong en speelde vooral een overtuigend vierde frame.

Er volgde dan wel een 129-break voor Higginson, waardoor de stand 3-2 was in het voordeel van Brecel. Een totale ommekeer zat er nadien niet meer in voor Higginson. Brecel trok aan het langste eind in het zesde frame en rondde vervolgens af op een hoogtepunt met een 90-break. Brecel mag dus naar de German Masters, het toernooi dat eind januari zal doorgaan in Berlijn.