UPDATE: Luca Brecel boekt overtuigende zege op Northern Ireland Open en mag nummer 1 Judd Trump partij geven

Luca Brecel is sterk begonnen aan de Northern Ireland Open. Die gaat dit jaar niet door in Noord-Ierland, maar wel in de bubbel in Milton Keynes, waar Brecel ook zijn kwalificatiematchen voor de German Masters speelde. Een ontmoeting met nummer één van de wereld Judd Trump wenkt.

In de tweede ronde op de Northern Ireland Open moest Brecel het opnemen tegen Rod Lawler. Het eerste frame trok Brecel met 85-9 naar zich toe. Het tweede frame was spannender, maar Brecel haalde het opnieuw. Zo stond hij er meteen goed voor. EINDE IN STIJL MET 133 CENTURY Lawler vond dan wel de aansluiting en maakte er 2-1 van. Brecel gunde hem in het vervolg van de partij echter nog weinig. Een klinkende 60-11 werd het in het vierde frame. Het beste spaarde Brecel voor op het einde: met een schitterende 133 century maakte hij het af. Brecel klopte Lawler dus met 4-1. UPDATE: In de volgende ronde wacht nummer één van de wereld Judd Trump, want die wist tegen de Chinees Gao te winnen. Onder meer door een 147 te potten. Brecel mag dus zijn borst natmaken.