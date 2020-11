Northern Ireland Open krijgt titanenduel tussen nummers 1 en 2 op de snookerranking

In de Northern Ireland Open zullen Ronnie O'Sullivan en Judd Trump voor de derde opeenvolgende keer de finale beslechten. Beide heren kwalificeerden zich relatief eenvoudig voor de finale.

O'Sullivan kende zaterdag een trage start tegen Ali Carter maar bij een 3-1 achterstand won hij 5 opeenvolgende frames richting 3-6 winst.

Later was het de beurt aan Judd Trump, de nummer één van de wereld. Hij nam het op tegen verrassing David Grace. Beide heren konden in het begin niet echt een verschil maken. Na 4 frames was 91 van Trump de hoogste break. Dan staat Trump al 3-1 voor.

De enige century viel in frame 5, toen Trump 101 liet noteren. Bij een 5-1 stand maakte Grace zijn eerste break van 50 of hoger (50) maar het was enkel uitstel van exectutie want een frame later beslechte Trump het lot van zijn landgenoot: 6-2.

"The dream final is upon us!" Judd Trump sets up a third successive clash in the Northern Ireland Open final with Ronnie O'Sullivan by beating the valiant David Grace 6-2 - finishing with a break of 92!



Tomorrow on Eurosport!

De finale gaat van start om 14u op zondag, de vorige twee edities van de Northern Ireland Open werden gewonnen door Trump. Eerder dit toernooi scoorde hij een maximumbreak van 147.