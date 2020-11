Goede start voor Kim Meylemans in Wereldbeker skeleton: zesde plaats in tweede manche

Kim Meylemans heeft ook in de tweede manche van de Wereldbeker skeleton een goede prestatie geleverd. Ze eindigde op de zesde plaats. Ook in de eerste manche deed ze het al goed, want toen eindigde ze op de vijfde plaats.

Kim Meylemans is goed begonnen aan de Wereldbeker skeleton. Eerder eindigde ze al op de vijfde plaats in de eerste manche en ook in de tweede manche deed ze het niet slecht. Volgens Sporza eindigde ze op de zesde plaats in Letland. De overwinning was voor de Oostenrijkse Janine Flock en met Kimberley Bos eindigde er ook een Nederlandse op het podium. Zij moest tevreden zijn met de derde plaats. Jelena Nikitina, een Russin, was tweede.