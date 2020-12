Krijgen we een droomfinale in UK Championship?

In Milton Keynes staat dit weekend de eindfase van het laatste rankingtoernooi snooker gepland, het UK Championship. De voorbije 2e jaar werd het toernooi gewonnen door Judd Trump, die nu ook meedoet voor winst. Hij moet hoogstwaarschijnlijk voorbij Neil Robertson.

Judd Trump staat al even op plaats 1 op de wereldranking. In de halve finale neemt hij het op tegen Lu Ning, het nummer 32. Trump kende een relatief eenvoudige weg richting halve finale al moest hij wel tegen Kyren Wilson. Wilson was finalist op het WK en verloeg Trump daar in de kwartfinale.

Neil Robertson staat op plek 3 op de wereldranking en treft Zhou Yuelong, nummer 20. Robertson moest in de kwartifnale langs Mark Selby en deed dat met verve (2-6). Yuelong versloeg dan weer John Higgins.

Het zou al de 7e finale van Trump zijn dit seizoen, vor Neil Robertson de 4e. Hij verloor er dit seizoen al twee, telkens van Trump.