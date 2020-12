Tweede ronde is ook eindstation voor Brecel in Scottish Open

Luca Brecel begon uitstekend aan coronajaar 2020 door de Champiosnhip League te winnen maar sindsdien lukt het hem niet om ver te komen in grote toernooien. Op het WK raakte hij niet door de kwalificaties en ook in december lukt het hem niet om verder te komen dan de tweede ronde in een toernooi.

Vorige week moest Brecel er nog uit in de tweede ronde op het UK Championship en deze week is dat ook het geval op de Scottish Open. Zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen Andrew Higginson kon pas na middernacht afgewerkt worden op de nacht van maandag op dinsdag, misschien was de Limburger dus nog te vermoeid. Want tegen de Chinees Liang Wenbo lukte het Brecel niet om in zijn ritme te komen? Wenbo staat op plaats 29 op de wereldranking, Brecel pas op plek 37. Wenbo won met 4-1 van Brecel en slaagde er in het 3e frame in om een break van 133 te behalen. Daarna won Brecel zijn enige frame maar doorzetten kon hij niet. Met een break van 88 bezegelde Wenbo het lot van Brecel op de Scottish Open.