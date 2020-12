Kunnen Ronnie O'Sullivan en Mark Selby het tot in de finale schoppen van Scottish Open?

De afgelopen weken was 's werelds nummer 1 Judd Trump bijna ongenaakbaar in het snooker. Maar op de Scottish Open zal hij niet in de finale staan.Trump verloor met 4-5 van Li Hang in de kwartfinales. Wel mogelijke finalisten: Mark Selby en Ronnie O'Sullivan.

Selby en O'Sullivan zijn beide ex-nummers en (ex)-wereldkampioenen 1 in het snooker. Een finale tussen de twee zou dus een waardige affiche moeten opleveren. O'Sullivan haalde het in de kwartfinale van Ding Junhui. 'The Rocket' liet geen centurybreak noteren in tegenstelling tot Ding die dat wel tweemaal kon, maar toch won O'Sullivan met 4-5. Ook in de twee rondes ervoor kon O'Sullivan niet hoger dan 93 scoren. Hij neemt het op tegen Trump-killer Li Hang in de halve finale. Mark Selby haalde het in de kwartfinale van Ricky Walden en liet een hoogste break van 135 noteren, meteen zijn hoogste van het toernooi. Selby speelt zaterdag tegen Jamie Jones. Jones schakelde in de kwartfinale nog WK-finalist Kyren Wilson uit met 1-5.