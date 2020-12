Kim Huybrechts plaatst zich simpel voor tweede ronde op WK darts

Kim Huybrechts heeft zich op het WK darts geplaatst voor de tweede ronde.

Huybrechts moest het opnemen tegen de Chinees Di Zhuang en stuurde hem terug naar huis met een droge 3-0.

De Belg begon wat stroef tegen Zhuang maar liet in sets 2 en 3 niets aan het toeval over en won telkens met 3-0. In de tweede set had hij een gemiddelde van 118 per beurt. Over de hele wedstrijd gezien was zijn gemiddelde een indrukwekkende 104, het hoogste van het toernooi tot nu toe.

In de volgende ronde moet Huybrechts tegen Ian White, het nummer 10 van de wereld.

"Moeilijk om te analyseren want de tegenstander was ook niet van een super hoog niveau. Het is wel altijd lastig om tegen iemand te spelen waar je nog nooit van gehoord hebt. Ik denk niet dat ik ooit al zoveel getraind heb dan in de voorbije maanden, tot zo'n 8 uur per dag. Ik ben nog nooit zo klaar geweest", vertelde Huybrechts achteraf.