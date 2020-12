Snookerwereld plots eensgeziend over Ronnie O'Sullivan: "Hij verdient trofee van sportpersoonlijkheid van het jaar"

Ronnie O'Sullivan pakte dit jaar zijn 6e wereldtitel in het snooker. Die trofee heeft ervoor gezorgd dat hij zich echt tot een van de grootste snookerspelers aller tijden mag rekenen. En eventueel komt daar nog een trofee bij.

Want Ronnie The Rocket O'Sullivan maakt kans op de prestigieuze prijs van sportpersoonlijkheid van het jaar in Engeland. Het is de tweede keer dat er een snookerspeler kan winnen, na Steve Davis in 1988.

De andere genomineerden zijn Stuart Broad (cricket), Hollie Doyle (paardrijden), Tyson Fury (boksen), Lewis Hamilton (Formule 1) en Jordan Henderson (voetbal).

O'Sullivan is niet door iedereen even geliefd in de snookerwereld. Maar deze keer klinkt er eensgezindheid. De andere snookerspelers zijn dan ook zeer blij dat er eindelijk nog iemand van hun sport genomineerd is. Nummer 1 van de wereld Judd Trump is blij dat net O'Sullivan genomineerd is. "Hij heeft zo veel gedaan voor onze sport gedaan, hij zou al 10 keer genomineerd moeten geweest zijn", zegt hij.

Ook Neil Robertson en Mark Selby passeren de revue om de nominatie van O'Sullivan te bespreken.