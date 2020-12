Dimitri Van den Bergh is terug in België: "Ik was goed, maar niet fantastisch"

Dimitri Van den Bergh is terug in België. Onze landgenoot is uitgeschakeld op het WK Darts door in de achtste finales te verliezen van Dave Chisnall. Het werd 4-2 voor de Brit. Toch is Van den Bergh tevreden over zijn toernooi.

Hij vertelde het in een interview bij Sporza. "Ik heb altijd gezegd dat ze sterk moesten gooien om mij te verslaan en Chisnall heeft dat gedaan. Ik was goed, maar niet fantastisch", vertelde een eerlijke Van den Bergh. Ondanks de nederlaag, was "Dancing Dimi" tevreden over zijn wedstrijd. "Natuurlijk vind ik het jammer dat ik de kwartfinales niet heb gehaald, maar ik heb wel sterke dingen laten zien. Aan de cijfers kon je zien dat het niveau hoog was. Alleen lieten de dubbels mij op de heel belangrijke momenten in de steek. Ik ben niet boos op mezelf en heb laten zien dat ik thuis hoor bij de wereldtop."