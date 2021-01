WK Darts: Gary Anderson en Stephen Bunting plaatsen zich voor halve finales

Deze middag stonden de eerste twee wedstrijden van de kwartfinale van het WK Darts op het programma. Stephen Bunting nam het op tegen Krzysztof Ratajski en Gary Anderson speelde tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode.

De eerste kwartfinale werd afgewerkt tussen Bunting en Ratajski. De Pool is beter geplaats op de wereldranking, maar toch maakte Bunting heel wat indruk. Bunting kwam dan ook al snel 0-3 voor in sets.

Ratajski leek nog even terug in de wedstrijd te komen, maar uiteindelijk haalde Bunting het wel met 3-5. De Brit was zo de eerste die zich kon plaatsen voor de halve finales. Daarin neemt hij het op tegen Gerwyn Price of Daryl Gurney.

Gary Anderson - Dirk van Duijvenbode

De volgende wedstrijd ging tussen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en de Nederlandse revelatie Dirk van Duijvenbode. De Nederlander kwam 0-1 voor in sets, maar daarna kwam Anderson onder stoom.

"The flying scotsman" maakte heel wat indruk en gaf van Duijvenbode nog maar weinig kansen. Anderson haalde het dan ook met duidelijke 5-1 cijfers. In zijn halve finale zal Anderson het opnemen tegen Michael van Gerwen of Dave Chisnall, de darter die Dimitri Van den Bergh kon uitschakelen in de vorige ronde.