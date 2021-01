Van Gerwen wordt helemaal vernederd door killer Van den Bergh op WK darts

Michael Van Gerwen had het in de achtste finales lastig met Cullen maar plaatste zich uiteindelijk wel voor de kwartfinales op het WK darts. Maar in die kwartfinales werd hij helemaal vernederd door Chsinall, die eerder Dimitri Van den Bergh uitschakelde.

Chisnall heeft de overwinning niet gestolen tegen Van Gerwen, het nummer 1 van de wereld. Met een gemiddelde van meer dan 112 veroverde hij de eerste set na een check-out van 95.

In de tweede set kropen de zenuwen in zijn hand want na een voorsprong van 2-0 liet Chisnell de Nederlander terugkomen tot 2-2. Een check-out van 124 lukte Van Gerwen niet waardoor Chisnell ook de tweede set kon winnen.

Chisnell bleef op zijn elan verdergaan en met een check-out van 80 zette hij uiteindelijk de 5-0 op het borden, een regelrechte 'whitewash' voor Van Gerwen.

π—’π—‘π—˜ 𝗒𝗙 π—§π—›π—˜ π—•π—˜π—¦π—§ π—˜π—©π—˜π—₯ π—Ÿπ—˜π—šπ—¦? 🀣



Showmanship, exhibition play and EIGHT PERFECT DARTS! Is that one of the best legs we've seen on the Ally Pally stage?



All that matters is, Chizzy leads FOUR NIL! pic.twitter.com/xiCNxgyr85 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2021